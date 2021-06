Squarta, preoccupazione per mancanza medico 118 Passignano

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - "Sto ricevendo segnali di preoccupazione da cittadini di Passignano sul Trasimeno per una situazione che vedrebbe la mancanza del medico a bordo del servizio del 118": lo rende noto Marco Squarta (FdI-presidente dell'Assemblea legislativa).

"Siccome la preoccupazione in tal senso viene anche evidenziata da alcuni rappresentati istituzionali locali, credo sia opportuno - è la sollecitazione di Squarta - che la Giunta regionale, nell'eventualità che queste notizie corrispondano al vero, intervenga con solerzia per chiarire questa spiacevole situazione".

"l servizio sanitario territoriale, soprattutto in questo periodo - osserva, in una nota della Regione - non solo non può essere per nessun motivo ridimensionato, ma anzi va potenziato su tutta l'area del Trasimeno. La presenza del medico all'interno del soccorso 118 accresce la sicurezza di cittadini, ed in questi mesi anche delle migliaia di turisti che stanno ritornando nella nostra regione. Oltretutto l'area del Trasimeno rappresenta una delle mete privilegiate del turismo mondiale".

"Per questo - conclude Squarta - non possiamo permetterci alcun ridimensionamento di quei servizi che rappresentano la garanzia di livelli di sicurezza essenziali. La salute e la tranquillità delle persone - conclude - devono rappresentare una priorità assoluta per ogni livello istituzionale". (ANSA).