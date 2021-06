Cade da tetto capannone che stava esplorando, grave ragazzo

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 09 GIU - Stavano esplorando in una sorta di gioco un grande capannone dismesso alle porte di Corciano quando cinque ragazzi di 15-16 anni sono saliti sul tetto ma un'area della copertura ha improvvisamente ceduto e uno degli adolescenti è precipitato per una decina di metri. E' stato soccorso e trasportato all'ospedale di Perugia dove ora è ricoverato in gravi condizioni.

Su quanto successo hanno svolto accertamenti la squadra mobile e quella volante della questura del capoluogo umbro.

In base a quanto emerso finora, i cinque sono entrati nel capannone da uno dei varchi presenti nella recinzione. Sono saliti al secondo piano della struttura e hanno quindi raggiunto con una scala il tetto. Qui uno di loro - sempre in base alla ricostruzione della polizia - ha fatto una sorta di salto sulla parte centrale in vetroresina che ha ceduto. Il ragazzo è precipitato rimanendo gravemente ferito.

Sul posto, oltre al personale della questura, sono intervenuto il 118 e i vigili del fuoco. (ANSA).