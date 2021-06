Romizi e Merli ringraziano i carabinieri

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - "A nome della città ringraziamo sentitamente i Carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo di Perugia per la prontezza, la professionalità e l'attento impegno con cui, nella notte scorsa, hanno portato a compimento l'operazione antidroga in alcune aree cittadine". Lo scrivono in una nota congiunta il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e l'assessore alla Sicurezza, Luca Merli.

"Vogliamo ringraziare anche i cittadini - aggiungono - che, con le loro segnalazioni, l'hanno resa possibile. In questo particolare momento di ripresa delle attività, dopo la pandemia, è fondamentale mantenere alta la guardia perché nella ripresa delle attività economiche e nella possibilità di ritrovarsi in presenza dopo tanto tempo non vi sia spazio per il fenomeno criminoso dello spaccio. Come amministrazione - concludono - confermiamo la piena collaborazione con le forze dell'ordine per l'affermazione della legalità nella nostra città". (ANSA).