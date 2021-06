Vaticano: fra Giulio Cesareo lascia la Lev

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 04 GIU - Fra Giulio Cesareo, 43 anni, dal 2017 responsabile della Libreria Editrice Vaticana, lascia l'incarico per diventare, su disposizione del Ministro generale dell'ordine dei Frati Minori conventuali, il responsabile dell'Ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi e della Casa Editrice Francescana. Il Prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, lo saluta con queste parole su Vatican News: "Fra Giulio è stato in questi anni un collaboratore prezioso, creativo e lungimirante.

Fondamentale nella guida del processo di riforma della Comunicazione della Santa Sede e di integrazione della Lev nel Dicastero". Fra Giulio dal 1° luglio lascerà Roma per Assisi.

(ANSA).