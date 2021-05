Comune Deruta chiude scuola primo grado Mameli per verifiche

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Il comune di Deruta ha disposto la chiusura della scuola secondaria di primo grado "Goffredo Mameli" per verifiche strutturali all'edificio.

L'ordinanza fa seguito a due segnalazioni pervenute dalla dirigente scolastica Isabella Manni, prima della caduta di parti di intonaco presso l'immobile e poi di rumori provenienti da un'altra parte dell'istituto. Nel primo caso - è detto in una nota diffusa dalla Provincia di Perugia -, gli uffici lavori pubblici hanno fatto nello stesso giorno un sopralluogo dal quale era emerso il distacco di intonaco, circoscritto a una modesta porzione sull'intradosso del solaio in corrispondenza del corridoio, completamente controsoffittato e pertanto non visibile.

"La sicurezza degli studenti - ha detto Michele Toniaccini, sindaco di Deruta - è per me e la mia giunta prioritaria così ho deciso di emanare una ordinanza di chiusura della scuola secondaria di primo grado Goffredo Mameli-sede di Deruta, in attesa che vengano completate le verifiche tecniche già predisposte in via d'urgenza. Proprio per garantire l'incolumità della popolazione scolastica e del personale presente nell'edificio ho ritenuto opportuno procedere con altre indagini strutturali per verificare le reali condizioni dei solai e, contemporaneamente, emanare l'ordinanza di chiusura della scuola. Mi è stato comunicato che la dirigente concluderà l'anno scolastico in dad, non perdendo così ulteriori giorni di scuola". (ANSA).