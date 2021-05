Si è dimesso assessore Comune Terni Bordoni

(ANSA) - TERNI, 24 MAG - Si è dimesso "per motivi personali" l'assessore all'Urbanistica e alla Mobilità del Comune di Terni, Leonardo Bordoni. Lo rende noto il sindaco, Leonardo Latini, prendendo atto "con grande rammarico" della decisione.

A Bordoni il sindaco ha rinnovato tutta la sua "personale stima per la professionalità e per la dedizione dimostrate in questi anni nei confronti dell'amministrazione e della città".

"Con coraggio e con spirito di sacrificio - ha continuato - si è fatto carico di un assessorato tecnico, non semplice da gestire, ed è stato in prima linea anche durante la pandemia, quando si è trattato di fornire servizi innovativi ai cittadini e di cercare di sostenere la ripartenza in un settore importante come quello dell'edilizia".

Sono ora attribuite al sindaco tutte le deleghe in precedenza assegnate a Bordoni. Oltre ad Urbanistica e Mobilità si tratta di Edilizia Privata, Suape, Peep, Paip, Pianificazione Strategica, Area Vasta e Viabilità. (ANSA).



“La Lega Terni, gli assessori e i consiglieri comunali del partito salutano l’assessore Leonardo Bordoni e lo ringraziano per il lavoro svolto in questi anni": è quanto si legge in un comunicato del partito, a seguito delle dimissioni presentate dall'ormai ex componente della giunta del Comune di Terni, decise per motivi personali. Bordoni, ricorda la Lega, "ha ricoperto gli incarichi di presidente della terza commissione, capogruppo in consiglio comunale e infine di assessore con deleghe importanti quali quelle dell’Urbanistica e della Viabilità, dimostrando sempre grande dedizione al lavoro e attenzione alle esigenze dei cittadini e del territorio ternano". "Il suo percorso amministrativo si interrompe - continua il partito -, ma lui continuerà a far parte della famiglia della Lega e nel momento in cui la sua vita personale gli permetterà di trovare spazio per l’attività politica, noi saremo pronti a continuare a condividere con lui il progetto di crescita e ripartenza della città”.