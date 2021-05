Gimbe, miglioramento per attualmente positivi

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Tra il 12 e il 18 maggio si conferma un performance "in miglioramento" sui casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti, 269, il 27 per cento in meno rispetto alla settimana precedente. Emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

Secondo lo studio si registra una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Sotto la soglia di saturazione - spiega ancora Gimbe - i posti letto in area medica, il 17 per cento, e terapia intensiva, 15 per cento, occupati da pazienti Covid. (ANSA).