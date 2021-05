A Corciano lutto cittadino giorno funerali bambina morta

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - Sarà proclamato il giorno dei funerali, e non domani come si era appreso inizialmente, il lutto cittadino, con le bandiere a mezz'asta, a Corciano per la morte in un incidente stradale di una bambina di cinque anni che era in auto con la madre rimasta gravemente ferita. Lo ha precisato il sindaco Cristian Betti.

Betti ha parlato di "un gesto simbolico che vuole testimoniare il dolore della città". (ANSA).