Giro: Sagan, grazie alla mia squadra che va sempre al 100%

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - "Oggi finalmente sono riuscito a vincere, ringrazio tutta la squadra che va sempre al 100% per me": così Peter Sagan ha commentato il successo della 10/a tappa del Giro d'Italia, L'Aquila-Foligno, ai microfoni del "Processo alla tappa".

"Quando si va forte tutto il giorno per me è meglio, è più difficile quando si va lenti nei primi 150 chilometri", ha aggiunto il corridore della Bora, neo maglia Ciclamino, parlando della sua possibilità di avere la meglio sui velocisti. Alla richiesta di commentare il bacio al cielo al momento del taglio del traguardo, il vincitore si è limitato a dire di "non ricordarsi" del gesto. (ANSA).