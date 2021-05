Scosse di terremoto a Gubbio, la più forte di magnitudo 3.9

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - Alcune scosse di terremoto - la più forte di magnitudo 3.9 - si sono verificate a Gubbio, proprio nel giorno della Festa dei ceri, che era tuttavia stata annullata anche quest'anno, per la seconda volta, a causa del Covid. Non si segnalano danni a persone o cose.

Alle 9,56, la scossa 3,9 che è stata nitidamente avvertita dalla popolazione, anche in alcuni centri vicini e fino allo stesso capoluogo umbro. Diverse le repliche registrate in giornata dall'Ingv, con magnitudo fra 2 e 3. Una di 3.1, poco dopo le 10.

Tutte sono avvenute fra i nove e gli 11 chilometri di profondità e nel raggio compreso fra uno e tre chilometri da Gubbio (una, lieve, anche a Umbertide, sempre in Umbria, nel primo pomeriggio). Da subito sono state avviate le verifiche di stabilità nelle abitazioni e secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i controlli non hanno evidenziato al momento particolari problemi alle strutture, ma lievi lesioni solo agli intonaci. (ANSA).