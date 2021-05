Interruzioni sulle strade umbre per il Giro d'Italia

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - Interruzioni temporanee della circolazione sulla statale Flaminia e sul Raccordo Perugia-Bettolle sono in programma lunedì 17 maggio e mercoledì 19 per consentire lo svolgimento delle tappe del Giro d'Italia in Umbria.

In particolare, lunedì, sulla Flaminia - annuncia l'Anas - sarà chiuso al traffico il tratto tra i chilometri 109 e 129, con tutti gli svincoli da S. Eraclio fino a Spoleto, con uscita obbligatoria allo svincolo per Norcia-Cascia. Tra le 13 e le 17 viene consigliato il percorso alternativo costituito dalla statale 3 bis-E45 ed in particolare, per il traffico proveniente dalla 75 verso Foligno, le uscite Foligno nord e via Piave. Per il traffico che procede in direzione Spoleto è consigliata l'uscita sulla statale 685 in direzione Eggi. L'inversione di marcia sarà possibile agli svincoli di Trevi e Campello.

Le limitazioni saranno invece attive sul Raccordo Perugia-Bettolle nella giornata di mercoledì dove - spiega sempre l'Anas - si renderà necessaria la chiusura degli svincoli Prepo (in uscita), Ferro di Cavallo (in uscita), 'Olmo' (rampa Ovest), 'Mantignana' (in direzione statale 75 bis-Bacanella, resta aperto lo svincolo sulla statale 728), Corciano (in uscita) e Magione (in uscita). Resteranno aperti in vece gli svincoli Piscille, San Faustino e 'Madonna Alta.

Le chiusure saranno attuate con indicazioni sul posto "per il tempo strettamente necessario". (ANSA).