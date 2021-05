Perquisizioni anche a Perugia per offese social a Mattarella

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - C'è anche Perugia tra le città interessate dalle perquisizioni eseguite dai carabinieri del Ros in numerosi centri italiani nei confronti di 11 indagati per avere insultato e offeso sui social il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le operazioni sono in corso a Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania. (ANSA).