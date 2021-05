Palazzo Donini illuminato viola per giornata fibromialgia

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - In occasione della giornata mondiale della fibromialgia, il 12 maggio, anche Palazzo Donini si illuminerà di viola. La Giunta regionale ha infatti aderito alla iniziativa promossa dal Comitato fibromialgici uniti - Italia Odv per sensibilizzare l'opinione pubblica "su questa patologia e sullo sconforto e isolamento che genera in coloro che ne soffrono".

La fibromialgia è una sindrome dolorosa cronica, la cui causa non è stata ancora chiarita. I malati - ricorda la Regione - non hanno diritto alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale non essendo inserita la fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza (Lea).

Il colore viola che illuminerà monumenti simbolo delle città italiane su tutto il territorio nazionale "aiuterà i malati - scrivono i promotori dell'iniziativa - ad illuminare la strada per la ricerca alla guarigione perché la solidarietà si propaga attraverso lo splendore per sottolineare la necessità di far luce sulla malattia". (ANSA).