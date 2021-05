Accordo Università degli Studi di Perugia-Avanti Tutta onlus

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - Incontri pubblici per sensibilizzare su stili di vita sani, seminari e giornate di studio, promozione dell'attività di ricerca. Con questi obiettivi Università degli Studi di Perugia e Avanti Tutta Onlus hanno firmato un accordo quadro della durata di cinque anni. La presentazione alla sala del Dottorato a palazzo Murena alla presenza, fra gli altri, del rettore Maurizio Oliviero, di Sergio e Federico Cenci, papà e fratello di Leonardo che è diventato simbolo della lotta al cancro "e il cui messaggio di ottimismo e speranza verrà sostenuto concretamente dall'Ateneo".

Di una "data storica" ha parlato Sergio Cenci, presidente della Onlus. "Ci consente di fare un importante passo per promuovere il messaggio di Leonardo legato alla salute e alla lotta alla malattia".

L'accordo - spiegano i promotori - permetterà di promuovere l'attività di ricerca, assicurando la massima diffusione su pubblicazioni scientifiche degli stati di avanzamento e dei risultati stessi. Saranno anche assegnate tesi di laurea su temi pertinenti alle finalità di Avanti Tutta. "Abbiamo da un lato la responsabilità di trasferire ai giovani un bagaglio di conoscenza. Ma le università devono essere anche luogo di educazione dei giovani. Non dobbiamo solo formare bravi medici, ingegneri, chimici, ma anche delle brave persone che saranno ottimi professionisti", ha detto il rettore Oliviero. Parlando della situazione sanitaria e sottolineando il valore delle iniziative che saranno promosse, Oliviero ha ricordato che "l'università non può dimenticare che la pandemia tutt'ora in corso ha reso ancora più drammatica la gestione di altre patologie. Per questo dobbiamo garantire, sostenendo campagne informative e con la creazione di specifici percorsi didattici, che nessuno venga dimenticato". (ANSA).