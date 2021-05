Procura Perugia ricostruisce rapporti indicati da Amara

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - E' impegnata nella ricostruzione dei rapporti tra le varie persone indicate nei verbali dell'avvocato Piero Amara la procura di Perugia titolare si uno dei tronconi d'inchiesta relativi alla presunta loggia segreta Ungheria.

I documenti sono stati trasmessi ai magistrati del capoluogo umbro da quelli di Milano. Nei verbali vengono chiamate in causa anche alcune toghe in servizio a Roma. Circostanza che ha portato al coinvolgimento nell'indagine dell'Ufficio guidato da Raffaele Cantone competente a occuparsi delle indagini che riguardano i magistrati della capitale.

A Perugia l'indagine è in corso nel massimo riserbo. Il reato ipotizzato nel fascicolo sembrerebbe quello di associazione segreta ma l'indagine sembra puntare anzitutto trovare riscontri o smentite ai presunti rapporti tra i personaggi indicati da Amara.

A coordinare gli accertamenti, oltre al procuratore capo, ci sarebbero anche i sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano. Gli stessi che hanno già condotto l'inchiesta a carico dell'ex consigliere del Csm Luca Palamara e hanno firmato l'avviso di conclusione indagini per concorso in millantato credito nei confronti di Amara e altri due indagati. (ANSA).