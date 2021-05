Avvicendamento a comando 'Strade sicure' Umbria-Marche

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAG - Il colonnello Antonio D'Agostino, comandante del terzo reggimento Genio guastatori di Udine, nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", ha ceduto il comando del Raggruppamento "Umbria-Marche" al pari grado Vincenzo Nazzaro, che guida il Comando militare esercito "Umbria".

Il Raggruppamento "Umbria-Marche", che annovera tra i propri ranghi anche i Granatieri del secondo battaglione "Cengio" di Spoleto, sotto il comando del col. D'Agostino - ricorda l'esercito in una nota -, ha quotidianamente garantito in concorso e in stretto coordinamento con le forze dell'ordine la vigilanza a siti e obiettivi sensibili nelle provincie di Perugia e Macerata, al fine di contrastare e prevenire atti criminosi e di terrorismo, ingressi non autorizzati nelle zone rosse del cratere sismico, oltre all'attività di controllo per il rispetto delle misure governative di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid.

In particolare, negli ultimi quattro mesi, sono state svolte oltre 2.700 attività di vigilanza fissa e dinamica, con 2.000 veicoli controllati, oltre 5.000 identificazioni che hanno portato a quattro denunce. Inoltre, a Perugia, i militari dell'Esercito hanno apportato un contributo all'attività di prevenzione e controllo del territorio mediante l'attività di pattugliamento.

Il colonnello Nazzaro già responsabile degli aspetti territoriali dell'Esercito in Umbria, avrà il comando di circa 145 militari per l'espletamento dei compiti previsti dall'operazione. (ANSA).