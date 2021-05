Festa in città per il Perugia in serie B

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - A centinaia nel cuore della città per festeggiare il salto in Serie B. Un'ora dopo la fine della partita, con la promozione del Perugia grazie alla vittoria per 2-0 sul campo della FeralpiSalò, tantissimi tifosi biancorossi hanno raggiunto corso Vannucci e piazza IV Novembre. Bandiere, maglie, cori e striscioni per un pomeriggio di festa.

In centro, monitorato dalle forze dell'ordine, è interdetto l'accesso alle scalette di palazzo dei Priori e della cattedrale per i provvedimenti anti-assembramento.

Lungo le strade code di auto e clacson per festeggiare. Molti supporter del Perugia hanno raggiunto l'acropoli da Pian di Massiano, dove ci sono stati altri momenti di festa subito dopo la promozione. (ANSA).