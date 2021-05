Il Perugia a Salò per la serie B

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - Il Perugia Calcio domani si gioca la promozione in serie B sul campo della FeralpiSalò. Fischio di inizio alle ore 15 allo stadio Turina. Sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti a dirigere l'incontro, valido per la 38esima giornata di campionato Lega Pro Girone B.

I biancorossi guidano la classifica con 76 punti, gli stessi del Padova, secondo, che affronta in casa la Sambenedettese.

Una vittoria con la Feralpi quinta in classifica (o comunque a parità di risultato con il Padova in virtù degli scontri diretti), consentirebbe alla formazione di mister Fabio Caserta di conquistare la promozione nel campionato cadetto dopo una stagione di assenza.

"La squadra sta bene, è consapevole che sarà una partita molto difficile. Saranno 90 minuti e passa di grande sacrificio", ha detto Caserta in conferenza stampa. "Sappiamo l'importanza della squadra avversaria e di questa partita e sappiamo cosa significa per noi cercare di poter vincere lì". I Grifoni partiranno oggi per la Lombardia.

Durante la seduta di rifinitura all'antistadio Curi, tantissimi tifosi si sono ritrovati fuori dagli impianti per supportare i giocatori con cori e bandiere. (ANSA).