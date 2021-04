Oncologia Terni, sala attrezzata per incontri da remoto

(ANSA) - TERNI, 30 APR - Inaugurata stamani nell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni la prima sala meeting in Umbria con strumenti audio-video integrato in 4K ad alta definizione, predisposta in maniera permanente per lo svolgimento di attività in remoto.

Il nuovo spazio - reso possibile dalla donazione delle attrezzature di alta qualità da parte dell'associazione Terni Digital - si trova presso la struttura complessa di Oncologia medica e traslazionale, diretta dal dottor Sergio Bracarda.

Vi si potranno organizzare riunioni virtuali dei gruppi multidisciplinari, webinar, meeting di ricerca, connessione con centri nazionali e internazionali, riunioni di comitati scientifici e gruppi di studio, organizzazione di eventi online.

"Un nuovo spazio a disposizione di tutto il dipartimento guidato dal professor Bracarda" hanno spiegato, durante la presentazione della sala, il direttore generale Pasquale Chiarelli e il direttore sanitario Alessandra Ascani. "Uno spazio che permetterà - hanno proseguito - di rafforzare i sistemi di collegamento da remoto, in modo da poter sfruttare canali di comunicazione sempre più efficienti ed efficaci in ambito lavorativo".

Presenti all'evento, tra gli altri, anche l'assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche, e i familiari di Massimo Stufara, venuto a mancare lo scorso gennaio, i quali hanno voluto fortemente partecipare alla raccolta fondi organizzata per l'acquisto della strumentazione necessaria alla sala anche per ringraziare il personale dell'ospedale. (ANSA).