A Terni vietato l'asporto di bevande in vetro

(ANSA) - TERNI, 30 APR - Con la ripresa delle attività di ristorazione all'aperto, in previsione di un aumento dell'afflusso nel centro città in particolare nel weekend, il sindaco di Terni Leonardo Latini ha firmato un'ordinanza che vieta l'asporto di bevande in vetro, per mantenere il decoro, la vivibilità e la sicurezza urbana all'interno del centro urbano.

In particolare - spiega una nota di palazzo Spada - dal 30 aprile al 31 maggio, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 15 alle 24, è vietata nell'area del centro la detenzione di contenitori di vetro per l'immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo, ad eccezione che per l'ordinario approvvigionamento domestico, laddove i prodotti siano collocati dall'esercente all'interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi. Vietata anche la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro. L'ordinanza, richiesta in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dispone anche il divieto di cessione delle bevande alcoliche per interposta persona ai minori di 18 anni. Previste sanzioni per i contravventori. (ANSA).