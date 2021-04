Antognolla Alps Open: Pitoni e Moscatel i leader

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Due outsider sono in testa dopo il primo giro all'Antognolla Alps Open - terzo torneo dell'Italian Pro Tour 2021, inserito anche nel calendario dell'Alps Tour - con un parziale di 66 (-5): l'azzurro Stefano Pitoni e l'amateur spagnolo Joel Moscatel. In Umbria terzo posto (68, -3) per l'inglese Jack Floydd, mentre Matteo Manassero e Jacopo Vecchi Fossa, i due italiani più attesi, condividono la quarta posizione con 69 (-2) insieme ad altri 11 giocatori.

Prove agli antipodi per i due azzurri. Vecchi Fossa, reduce da due successi consecutivi nelle prime prove dell'Italian Pro Tour, dopo le prime nove buche con due bogey s'è rifatto sotto con 4 birdie nelle seconde nove. Per Manassero prova quasi impeccabile per 17 buche poi, alla 18 (l'ultima di giornata) un doppio bogey che non gli ha permesso di tenere il passo dei leader. Domani il secondo round, con Vecchi Fossa e Manassero che puntano in alto. (ANSA).