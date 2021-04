Tesei, servono poche regole chiare e controlli assidui

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - "Credo che vada data fiducia a cittadini e imprese. Poche regole chiare e caratterizzate da controlli assidui": così la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei intervenuta in Assemblea legislativa sul Pnrr.

"Non assurde e incomprensibili costrizioni" ha proseguito.

"Speriamo e ci auguriamo come Umbria ma anche come tutte le altre Regioni (con una posizione espressa all'unanimità dalla Conferenza) - ha detto ancora Tesei - che si facciano sicuramente più controlli, si spinga sulla campagna vaccinale ma si riveda anche il coprifuoco delle 22 che sicuramente non agevola la ripresa economica di settori chiusi per tanto tempo".

