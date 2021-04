Cantone, Recovery può essere occasione rivincita mafie

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - "Il Recovery fund è una grande occasione per il Paese, ma può diventare un rischio enorme e può essere l'occasione che le mafie attendono per prendersi la loro rivincita contro le Istituzioni": a sostenerlo è Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica di Perugia e già presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Lo fa in un'intervista a L'Eurispes,it.

"Quello che ci aspetta con i fondi del Recovery - ha sostenuto ancora Cantone -non ha precedenti ed è difficile fare pronostici. I rischi, però, che la criminalità possa approfittarne sono enormi perché sta passando l'idea che bisogna spendere senza porsi troppi problemi, considerando le regole un intralcio, come sempre. La deregulation è la situazione che le mafie preferiscono perché possono mettere in campo le loro capacità di 'convincere' e cioè l'intimidazione e la corruzione". Secondo il procuratore "la crisi profonda dell'antimafia sociale (purtroppo sotto gli occhi tutti) può essere un ulteriore vantaggio per le mafie".

"La cosa che più mi preoccupa - ha sottolineato Cantone - è la capacità delle nuove mafie di mimetizzarsi; sempre più capaci di occupare la zona grigia e di presentarsi senza coppola e lupara, ma con cravatta e grisaglia. Una mafia che preoccupa meno anche un'opinione pubblica distratta, perché evidentemente presa dai problemi che la pandemia ci sta ogni giorno ponendo".

L'ex presidente dell'Anticorruzione ha anche rilevato che "la presenza e la forza delle mafie aumentano i rischi di corruzione e, dall'altro canto, la disponibilità alla corruzione finisce per agevolare le mafie". "Sottovalutare la corruzione considerandola, tutto sommato, un sistema che fa girare l'economia rischia - ha concluso Cantone -, indirettamente, di rafforzare quindi le mafie". (ANSA).