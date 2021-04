Presidente Romeo Menti, è difficile ma ci saremo sempre

(ANSA) - ALLERONA (TERNI), 25 APR - "La situazione economica che si è venuta a creare con la pandemia è difficilissima, ma la Romeo Menti ci sarà sempre": è quanto dice all'ANSA Umberto Mechelli, il presidente della squadra di calcio di Allerona Scalo che milita nel campionato di Promozione umbra.

"Fermare i tornei è stato assolutamente giusto, anche se adesso dobbiamo far fronte a un bilancio che non è semplice chiudere, dato che la nostra società si sorregge su due eventi di popolo quali sono la festa dello sport e della polenta che per ovvie ragioni non si sono svolti e questo ha fatto venire meno le risorse necessarie", spiega Mechelli che, della Romeo Menti, è stato da giocatore anche il capitano storico. "Per fortuna - aggiunge - la società è sostenuta con passione e amore da tutto il paese, in questi mesi di stop i tifosi ci hanno sostenuto anche economicamente e questo ci sta permettendo di resistere alla crisi. Alla ripresa dei campionati arriveremo anche con un campo sportivo tutto nuovo, sono in corso i lavori per installare il sintetico e di questo devo ringraziare l'amministrazione comunale per lo sforzo che sta facendo".

Mechelli dice di voler puntare tutto sul settore giovanile.

"La Romeo Menti - ricorda - ha sempre tenuto ai ragazzini più piccoli, ma adesso, alla luce anche del nuovo centro sportivo, farò in modo che il settore giovanile sia ancora di più rafforzato, magari aprendo delle sinergie con le altre società del comprensorio".

Infine, un pensiero a quanto accaduto con la Superlega. "È stato tentato qualcosa di scandaloso - sottolinea il presidente -. Ritorniamo con i piedi per terra a tutti i livelli, altrimenti il calcio muore. Comunque - conclude Mechelli - io la domenica continuo a preferire la partita della mia Romeo Menti a qualsiasi super sfida di serie A o di altri campionati". (ANSA).