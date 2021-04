Tesei, in Piano ripresa idea integrata rilancio dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - Punta a mettere "un punto fermo dopo la fase tre dell'emergenza Covid", il Piano nazionale di ripresa e resilienza che riguarda l'Umbria. Proponendo "un'idea integrata degli interventi di rilancio assolutamente necessari nel post pandemia", come ha spiegato la presidente della Regione Donatella Tesei nel corso di una video conferenza stampa. "E' un documento che ci consentirà poi di discutere con il Governo sulla base di un documento organico e non con interlocuzioni per interventi spot" ha aggiunto.

"E' un documento condiviso con i territori - ha detto ancora Tesei -, con le associazioni di categoria, le parti sociali e l'Università. Insomma con tutto il mondo regionale. Abbiamo voluto mettere in questo progetto dei programmi chiari che hanno una duplice caratteristica, alcuni sono programmi 'verticali' che vanno a intervenire su specifiche questioni e settori, altri sono sono programmi declinabili in modo orizzontale che riguarderanno tutto il territorio". (ANSA).