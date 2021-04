Gdf sequestra 1 kg di hascisc, un arresto a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - I finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno arrestato un uomo di Bastia Umbra che trasportava, a bordo della propria automobile, un chilo di hascisc suddiviso in dieci panetti. L'auto è stata fermata per un controllo a Ponte San Giovanni, durante un'attività di monitoraggio del territorio. Il conducente aveva nascosto la droga, destinata, secondo le Gdf, alle locali piazze di spaccio, in una busta della spesa.

Nel corso della successiva perquisizione dell'abitazione, sono stati trovati anche 20 grammi di cocaina. L'uomo, cinquantaquattrenne incensurato e disoccupato, su disposizione del pubblico ministero, è stato rinchiuso nel carcere di Capanne.

L'operazione s'inquadra nell'ambito del dispositivo di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, disposto dal comando provinciale di Perugia, che ha portato, dall'inizio dell'anno, al sequestro di circa 40 chilogrammi di hascisc. (ANSA).