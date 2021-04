Sirci, in tanti vogliono venire ad allenare la Sir

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - Chi prenderà il posto di Vital Heynen? "Aspettiamo la fine della stagione poi ci guardiamo intorno. Penso che ci sono tanti che vorrebbero venire a Perugia": a dirlo è il presidente della Sir, Gino Sirci, il giorno dopo l'esonero dell'allenatore reduce dalla sconfitta in gara uno della finale scudetto di pallavolo maschile, in casa contro Civitanova. Una decisione "maturata dopo la sconfitta di mercoledì, che francamente non mi aspettavo" ha ribadito il patron del club.

Sirci parlando con l'ANSA spiega che già da prima "la squadra non stava giocando bene, non aveva la brillantezza che ci aveva caratterizzato in regular season". "C'era insoddisfazioni - ha aggiunto - già dalla partita dai quarti con Milano". La dirigenza si è quindi mossa "per capire quello che accadeva".

"L'altro giorno - ha affermato Sirci - abbiamo giocato malissimo e se giochi male il primo a spiegare deve essere l'allenatore.

Con lui ho parlato sempre e c'è un ottimo rapporto anche adesso".

I Block devils per la volata finale allo scudetto saranno guidati dal vice coach Carmine Fontana.

Sulla vicenda di Atanasijevic, giocatore simbolo della Sir rimasto ai margini in questa stagione, Sirci ha spiegato che "da società professionale che vogliamo essere, non stiamo a dire chi gioca e no". "L'allenatore - prosegue - deve avere un programma, ha deciso sempre lui".

L'opposto serbo è reduce da una lunga fase di recupero a seguito di una operazione. "Recupererà di certo - ha concluso Sirci -, non so se sarà lui che risolverà i problemi e se giocherà domenica, vedremo". (ANSA).