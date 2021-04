Umbria seconda per percentuale dosi vaccini fatte

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - In base ai dati governativi aggiornati alla sera del 15 aprile, l'Umbria è la seconda regione italiana per numero di dosi di vaccini Covid somministrate rispetto a quelle ricevute. Sono infatti 219.004 quelle somministrate sulle 254.065 consegnate, pari all'86.2%.

Meglio dell'Umbria ha fatto solo il Veneto con l'88,5 per cento.

Riguardo alla divisione per categorie, 89.398 somministrazioni hanno riguardato gli ultraottantenni e 46.884 gli operatori sanitari e socio-sanitari. (ANSA).