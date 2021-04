"Progetto Mimosa" nelle farmacie contro la violenza sulle donne

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Nelle farmacie dell'Umbria torna "Progetto Mimosa", la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa dall'Associazione "Farmaciste Insieme".

L'iniziativa si svolge con il patrocinio di Federfarma e il sostegno della Fondazione Vodafone Italia, che ha messo a punto una app informativa denominata "Bright Sky", scaricabile gratuitamente ed in grado di fornire consigli immediati per aiutare le donne vittime di violenza domestica.

Le farmacie esporranno locandine e brochure contenenti i riferimenti dei principali centri di ascolto accreditati sul territorio a cui le donne possono rivolgersi. Inoltre si potrà chiedere supporto al personale interno della farmacia, debitamente formato.

I contatti dei centri antiviolenza in Umbria: Rete nazionale antiviolenza, telefono 1522, Città della Pieve - Cav Maria Teresa Bricca Tel 0578 29321669 - 345 7107440; Ponte Pattoli - Centro Catia Doriana Bellini Tel 075 5941326 - 342 3029409; Perugia - Telefono Donna Centro Pari Opportunità Regione Umbria Tel 800 861126 - 075 6976073; Spoleto - Centro Crisalide Tel 0743 522727 - 345 3667048; Narni - CAV Donne Insieme Tel 0744 24085 - 345 3667048; Orvieto - CAV L'Albero di Antonia Tel 0763 300944; Terni - Liberetutte Tel 0744 288069 - 342 3028610. (ANSA).