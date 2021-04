Via al Programma straordinario di ricostruzione a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 08 APR - È stato firmato dalla vice commissario alla ricostruzione post sisma, nonché presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il decreto con il quale si approva il Programma straordinario ricostruzione (Psr) di Norcia. L'atto, predisposto dall'Usr (Ufficio speciale ricostruzione) Umbria, con la firma del decreto è da considerarsi immediatamente efficace.

Questo strumento programmatorio consente di accelerare il processo di ricostruzione in tutto il territorio comunale di Norcia, compreso nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica con particolare riferimento agli edifici con danni gravi per i quali è richiesta la demolizione e ricostruzione. La redazione del Psr di Norcia, su proposta del Comune, è stata curata, come detto, dall'Ufficio speciale ricostruzione dell'Umbria tramite l'architetto Antonio Cucci e la supervisione del dirigente servizio ricostruzione privata Gianluca Fagotti e del direttore dell'Usr Umbria Stefano Nodessi Proietti. (ANSA).