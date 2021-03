Vissani, siamo Paese pucciotti e non comandiamo

(ANSA) - BASCHI (TERNI), 31 MAR - "Siamo il Paese dei pucciotti, noi non comandiamo niente. Chi ci governa fa il bello e cattivo tempo, ci stanno facendo del male": così all'ANSA lo chef Gianfranco Vissani, ha commentato gli ultimi provvedimenti per contenere la pandemia e sostenere le imprese italiane.

"E' più di un anno che siamo chiusi, a mio figlio sono arrivati 10 mila euro, mi dice come può mantenere in vita l'azienda con questi soldi?", si chiede Vissani. Che lancia una provocazione: "Se vogliono continuare a tenere tutto chiuso, allora chiudano per 15 giorni anche tutti i punti food del Paese, a cominciare da supermercati, forni e quant'altro, voglio vedere come campiamo".

E in merito al poter andare fuori i confini nazionali in vacanza e non anche spostarsi tra regioni dice che "è una vergogna". "Credevo che il premier Draghi potesse fare meglio - ha concluso Vissani -, invece sta seguendo la vecchia strada".

