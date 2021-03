Squarta, cordoglio per scomparsa Zuccherini

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - "Esprimo grande cordoglio per la prematura scomparsa di Stefano Zuccherini, ex consigliere regionale di Rifondazione comunista e uomo corretto, leale, stimatissimo anche dagli avversari politici, una grande perdita per la politica umbra": è il cordoglio del presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, per la scomparsa del 67enne ex consigliere regionale di Rifondazione comunista negli anni Novanta, poi eletto senatore nella lista Sinistra Europea.

