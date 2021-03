Tiro a volo: Cdm in India; Resca vince, De Filippis carta Tokyo

(ANSA) - NUOVA DELHI, 26 MAR - Giornata ricca di soddisfazioni quella di oggi per la nazionale italiana di tiro a volo impegnata nella prova di Coppa del Mondo a Nuova Delhi. La vittoria nella gara maschile è andata al carabiniere bolognese (di Pieve di Cento) Daniele Resca, campione del mondo 2017, che nella sfida decisiva ha battuto per 46-45, su 50 piattelli, un rivale fortissimo come lo spagnolo Alberto Fernandez. Terzo l'altro azzurro Valerio Grazini. Ma a sorridere è anche il terzo azzurro Mauro De Filippis, che pur rimanendo fuori dalla finale di oggi ha conquistato 250 punti validi per il ranking internazionale, che gli danno la certezza del primo posto e quindi la carta olimpica 'ad personam' per Tokyo. Se poi un italiano dovesse prendere la carta olimpica ai prossimi Europei in Croazia, che va alla nazione, a quel punto, per regolamento, la carta del ranking Issf passerebbe al tiratore di un paese che ancora non ha qualificati per Tokyo. In ogni caso, De Filippis o un altro, ora è certo che l'Italia avrà un tiratore in gara anche nella Fossa maschile, e quindi potrà schierare una coppia nella prova 'mista', vista la qualificazione per Tokyo, ottenuta da tempo, di due tiratrici per la Fossa femminile, che verranno scelte dal ct Albano Pera.

A questo proposito, va sottolineato che oggi la 'figlia d'arte' Fiammetta Rossi (suo padre è l'ex tiratore Luciano Rossi, attuale presidente Fitav) si è piazzata terza nella gara femminile vinta dalla slovacca Zuzana Stefecekova dopo spareggio con la polacca Sandra Bernal. Lo stato di forma e i continui progressi agonistici di Fiammetta Rossi potrebbero mettere in difficoltà Pera che finora, per Tokyo, sembra voler puntare sull'altra Rossi, l'olimpionica di Londra Jessica, e su Silvana Stanco. (ANSA).