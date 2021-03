Gimbe, si riduce numero attualmente positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - L'Umbria è tra le regioni nelle quali "è in riduzione" il numero dei casi attualmente positivi al Covid sul totale della popolazione su base settimanale.

Emerge dal monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe.

Nella settimana 17-23 marzo - emerge dallo studio - sono stati rilevati 619 casi attualmente positivi per 100 mila abitanti, il 14,9 per cento in meno rispetto alla precedente.

Secondo Gimbe sono occupati da pazienti Covid il 45 per cento dei posti letto in area medica e il 48% di quelli nelle terapie intensive.

Riguardo ai vaccini, la fondazione ha rilevato che in Umbria ha completato il ciclo vaccinale il 3,7% della popolazione (la media italiana è del 4,4).

Tra gli ultraottantenni il 15,6 per cento ha completato il ciclo di vaccinazione (la media italiana è del 19,1%) mentre il 24,6 per cento ha ricevuto solo la prima dose. (ANSA).