Concluse a Orvieto le riprese del film Tv su Carla Fracci

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - Si sono concluse ad Orvieto le riprese di "Carla", il film tv sulla vita di Carla Fracci, una co-produzione Rai Fiction-Anele per la regia di Emanuele Imbucci.

Cast e troupe, per un totale di circa 100 persone tra cui la protagonista Alessandra Mastronardi, hanno girato a Orvieto per tre settimane. Numerose le location scelte per ricreare alcune ambientazioni e atmosfere tra gli anni '50 e '70, tra questi principalmente il teatro Mancinelli, insieme all'ex caserma Piave.

Più di 200 le comparse locali impiegate, coinvolte anche scuole di danza e altre realtà locali, oltre ad alberghi e ristoranti per i servizi di ospitalità e vitto. Il film tv, le cui riprese sono state svolte anche a Roma e Milano, andrà in onda prossimamente su Rai1 in prima serata. "Poter ospitare le riprese di un film così importante - commenta il sindaco e assessore alla Cultura di Orvieto, Roberta Tardani - è stato un onore e rappresenta indubbiamente una grande vetrina per la nostra città dal punto di vista della promozione. Allo stesso modo, è innegabile l'indotto economico che è stato generato dalla presenza in città della troupe per tre settimane e dal coinvolgimento di manodopera e fornitori locali nell'allestimento delle locations, una piccola boccata di ossigeno in un momento così complicato".

Proporre Orvieto come "set naturale per produzioni televisive e cinematografiche e quindi poter sfruttare le opportunità del cineturismo" è uno degli obiettivi dell'amministrazione. "Per questo, in accordo con le associazioni di categoria del settore ricettivo - conclude Tardani - stiamo costruendo anche una sorta di piattaforma di accoglienza per le produzioni". (ANSA).