Un minuto silenzio sindaci Umbria per ricordo vittime

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Anci Umbria partecipa, domani, alla prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, con un minuto di silenzio che sarà osservato alle 11 dai sindaci, in concomitanza con l'arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio Mario Draghi, al cospetto della bandiera italiana a mezz'asta.

"Anci Umbria - afferma il presidente, Michele Toniaccini - assume come momento simbolico di questa giornata, la fiaccola benedettina 'Pro pace et Europa una' che sarà a Bergamo proprio domani, grazie all'impegno del sindaco di Norcia Nicola Alemanno e delle altre città benedettine di Subiaco e Cassino. A essa è infatti affidato il compito di "rafforzare il valore di speranza e rinascita post Covid".

Il presidente Toniaccini, rivolgendosi a tutte le famiglie delle vittime del virus, nel rinnovare loro i più profondi sentimenti di cordoglio, si stringe attorno al loro dolore.

"Ogni volta che scompare un cittadino - afferma in una nota dell'Anci -, si perde un pezzo della nostra comunità, è un lutto per tutti noi. Ciò che possiamo fare è onorarli con la memoria, sostenere le loro famiglie, e cercare di spezzare, con ogni mezzo, la catena del contagio, perché non possiamo permetterci alle perdite, altro dolore".

E nel giorno dell'anniversario dell'Unità d'Italia, Toniaccini condivide le parole del presidente Sergio Mattarella che ha elogiato la nazione per la reazione alla pandemia. "Anche gli umbri - dice il presidente regionale dell'Anci -, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno tenuto comportamenti rispettosi e civili. E quell'Italia ferita duramente dall'emergenza sanitaria non ha mai arretrato nel suo spirito di democrazia, di unità e di coesione. Come ho avuto più volte modo di ribadire, il Covid ha imposto distanziamenti, ma non ci ha tolto la vicinanza e il calore della solidarietà, della generosità, degli abbracci dai balconi, della voglia di non arrendersi". (ANSA).