Assessore Umbria chiede 'scudo penale' per team vaccinali

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Avanza la proposta di fornire uno 'scudo penale' ai medici dei team vaccinali "per sollevarli dalla colpa grave" l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto. Che ha portato la proposta alla Commissione Salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, come ha ricordato in occasione di un incontro con i medici di medicina generale per le vaccinazioni agli ultrasettantenni.

"I medici di medicina generale - ha detto ancora l'assessore - hanno già ampiamente dimostrato con gli ottimi risultati raggiunti durante la campagna di vaccinazione antinfluenzale, la loro grande professionalità unita anche a un elevato livello di organizzazione. Per la straordinarietà della situazione che richiede un loro ulteriore impegno nella campagna vaccinale, in Commissione Salute ho avanzato la proposta di dare copertura ai medici e a tutti i componenti dei team vaccinali per sollevarli dalla colpa grave visto che, una volta rispettate le linee guida e la raccolta dell'anamnesi ed è avvenuta la corretta somministrazione, non può essere imputata ai medici la responsabilità di eventuali effetti collaterali". (ANSA).