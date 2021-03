Giovane accoltellato, il sindaco ringrazia le forze di polizia

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - "Esprimo apprezzamento, così come tutti i nostri concittadini, per l'operato delle forze dell'ordine e ringrazio in particolare la questura che anche stavolta, in maniera molto tempestiva, ha individuato e assicurato alla giustizia l'autore dell'accoltellamento di ieri sera e i partecipanti alla rissa. Un segnale importante a dimostrazione che a Terni le regole ci sono, vengono fatte rispettare e chi le viola ne paga le conseguenze". Lo afferma in una nota il sindaco Leonardo Latini in merito ai fatti di cronaca di sabato.

"La situazione come sappiamo non è semplice sotto molti aspetti - continua - e soprattutto stiamo tutti vivendo una fase molto particolare e prolungata nella quale sono completamente cambiate le modalità della nostra vita in comune e sono diminuite, se non azzerate, le occasioni di socializzazione sana per i giovani".

Proprio "per verificare insieme alle altre istituzioni coinvolte la situazione e le misure ulteriori da adottare", il sindaco annuncia di aver chiesto al prefetto Emilio Dario Sensi la convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il tavolo si riunirà nella giornata di lunedì. (ANSA).