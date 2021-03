Anas 2,5 miliardi di investimenti in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAR - Gli investimenti attivati da Anas in Umbria, negli ultimi anni, ammontano a 2,5 miliardi di euro, di cui oltre 1,4 miliardi per nuove opere e oltre 1 miliardo per la manutenzione, tra lavori realizzati, in corso e di prossimo avvio. E' quanto emerso dal webinar "La sostenibilità si fa strada in Umbria-Anas all'ascolto dei territori", andato in onda, in streaming, sulla portale di Ansa.it/umbria e sul canale YouTube di Anas. Webinar a cui hanno preso parte, tra gli altri, il responsabile di Anas Umbria Lamberto Nicola Nibbi, il responsabile sostenibilità a politiche sociali Anas Claudio Arcovito, l'assessore regionale alle Infrastrutture umbre Enrico Melasecche, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Perugia Margherita Scoccia e il direttore generale di Arpa Umbria Luca Proietti. A moderare l'incontro Claudio Sebastiani, responsabile della sede regionale Ansa Umbria. "Tra le nuove opere - ha spiegato Nibbi - si segnalano i lavori in corso per il raddoppio a quattro corsie della direttrice Perugia-Ancona tra Valfabbrica e Casacastalda, per un valore di 135 milioni di euro, e quelli sulla Statale 79bis, direttrice Terni-Rieti, in fase di ultimazione e già aperta lungo l'asta principale". Sono di prossimo avvio, invece, i lavori della Statale 219 di "Gubbio e Pian d'Assino" tra Mocaiana e Pietralunga, per un investimento di 76 milioni di euro. Capitolo a parte per le opere in progettazione. Tra queste si è parlato, su tutte, del "Nodo di Perugia", tra la località Madonna del Piano e lo svincolo di Collestrada, in variante alla E45, per un investimento di 211 milioni di euro. Tra le altre opere in fase di progettazione, ci sono inoltre la Statale 685 "delle Tre Valli Umbre", la Spoleto-Acquasparta (stralcio Madonna di Baiano-Fiorenzuola) per un investimento di 82 milioni di euro; la E78 Grosseto-Fano tra Selci Lama (E45) e Parnacciano (galleria della Guinza) per 77 milioni di euro, e il tratto tra Le Ville e la E45 per 435 milioni di euro. Infine, l'ultimo stralcio della Statale 219 tra Pietralunga e Umbertide per 226 milioni di euro. (ANSA).