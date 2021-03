Piano di riqualificazione Orte-Mestre completato entro il 2022

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAR - Il piano di riqualificazione dell'itinerario E45-E55 Orte-Mestre, che prevede investimenti complessivi in Umbria per 600 milioni di euro, "andrà avanti fino a tutto il 2022, quando le opere saranno a quel punto completate". E' quanto spiegato nel webinar andato in onda su Ansa.it/umbria dal titolo "La sostenibilità si fa strada in Umbria-Anas all'ascolto dei territori".

"Nell'ambito del piano - ha ricordato Lamberto Nicola Nibbi, responsabile di Anas Umbria - abbiamo risanato negli ultimi anni oltre 170 chilometri di carreggiata della E45 sui 300 totali".

Il piano di riqualificazione prevede anche la sostituzione dello spartitraffico centrale, attualmente in corso e che sarà eseguita su tutta la E45 con una barriera di ultima generazione brevettata da Anas. Per garantire la sostenibilità della rete stradale anche in futuro, Anas - è stato detto - ha scelto di investire nel progetto "Smart Road", una tecnologia propedeutica allo sviluppo della Smart mobility e ai futuri scenari di guida autonoma dei veicoli. "La E45 rientra tra le prime arterie che diventeranno smart road", ha sottolineato Nibbi.

Per quanto riguarda gli interventi da eseguire sulle strade da Anas rientrate dalla Regione e dalle Province nel 2018, Anas ha avviato un piano di manutenzione che per il 2021 prevede lo stanziamento di 21 milioni di euro, dopo che nel 2020 erano stati realizzati lavori per oltre 20 milioni di euro che hanno riguardato soprattutto il risanamento del piano viabile e il rifacimento della segnaletica. Tra le strade più note dove sono stati programmati gli interventi ci sono: la Contessa, la Valnerina e la Umbro-Casentinese-Romagnola. (ANSA).