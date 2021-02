Procuratrice Corte conti, riflettere su esodo medici

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - E' stata una relazione in gran parte dedicata ai temi dell'emergenza Covid quella della procuratrice regionale della Corte dei conti dell'Umbria, Rosa Francaviglia, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021. Che non si è tenuta con la consueta cerimonia in osservanza alle misure per il contenimento della pandemia.

Secondo Francaviglia, tra l'altro, "dovrebbe indurre ad attente riflessioni" "il fenomeno dell'esodo dall'Umbria di medici specialisti e specializzandi, di tecnici e di infermieri, i quali, peraltro, si sono formati in ambito regionale".

"Nonostante la grave emergenza sanitaria in atto" - ha scritto poi la procuratrice - l'ospedale da campo collocato in prossimità del Santa Maria della Misericordia di Perugia "rimane ancora privo di pazienti per mancanza di operatori qualificati" ed "è di tutta evidenza che, nella specie, non si verte in fattispecie di opera incompiuta, bensì totalmente inutilizzata".

Per Francaviglia "la realizzazione progettuale e l'installazione nosocomiale non potevano e non possono legittimamente prescindere dall'effettiva e concreta destinazione rispetto allo scopo prefissato a monte, integrandosi, in caso contrario, un pregiudizio patrimoniale".

Per Francaviglia, poi, "non si può prescindere da un'attenta analisi dei meccanismi distorti disvelati dall'inchiesta della procura della Repubblica perugina sulla cosiddetta 'Sanitopoli'" e "in un contesto in cui la gestione della sanità pubblica regionale è stata lungamente condizionata da un forte e radicato sistema di controllo autoreferenziale, caratterizzato da un coacervo di cointeressenze illecite, si impongono interventi rapidi, risolutivi e radicali, non ulteriormente procrastinabili, anche e soprattutto in termini di incremento dell'assunzione di personale a tempo indeterminato improntata a criteri meritocratici e trasparenti".