In Umbria 270 nuovi casi Covid ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - Sono stati 270 i nuovi positivi registrati in Umbria nell'ultimo giorno. Lo riporta il sito della Regione.

Segnalati 231 guariti e 11 morti, con gli attualmente positivi ora 8.548, 28 più di ieri.

I tamponi analizzati sono stati 3.368 e 2.244 i test antigenici. Con un tasso di positività totale del 4,8 per cento (ieri 7,67) e dell'8 per cento sui soli molecolari (10,9).

I ricoverati in ospedale sono 551, sei in più, 83 dei quali in terapia intensiva (tre in meno). (ANSA).