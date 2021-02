Neve e gelo in tutta l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Dopo le nevicate di ieri, che proseguono anche oggi in diverse zone della regione, ondata di gelo sull'Umbria con temperature che sono scese fino a -14,5 gradi sulle vette più alte dell'Appennino umbro-marchigiano, come nel caso di Forca Canapine.

Le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale hanno registrato valori che hanno toccato i -11 gradi a Castelluccio di Norcia, ma anche i -9,6 di Cascia, i -8 di Monteleone di Spoleto.

Ma il termometro è sceso sotto lo zero praticamente in ogni città umbra: nella notte a Perugia si sono registrati -3,2 gradi, a Terni ha fatto un po' meno freddo e la temperatura è stata di 0,4 gradi.

A Città della Pieve - residenza ormai abituale del neo presidente del Consiglio, Mario Draghi - la temperatura minima registrata è stata di -4,5 gradi. (ANSA).