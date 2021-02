Perugia proroga al 21 febbraio restrizioni anti-Covid in vigore

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Il Comune di Perugia ha prorogato fino al 21 febbraio le misure già in vigore per il contenimento del Covid. Limitazioni inizialmente previste fino al 14.

E' stata emanata l'ordinanza n. 135 con cui sono state prorogate, dal 15, le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze 103 e 106, rispettivamente del 31 gennaio e dell'1 febbraio scorsi.

In particolare - spiega l'ente - il coprifuoco continuerà ad essere in vigore dalle 21 alle 5, salvo che per comprovate esigenze, lavorative, di salute e necessità; resteranno chiuse al pubblico per l'intera giornata, la scalinata del Duomo sia su piazza IV Novembre che su piazza Danti, lasciando libero accesso alla cattedrale, e la scalinata di palazzo dei Priori, salvo la possibilità di accedere alla sala dei Notari e alla sala della Vaccara. Resteranno chiusi ancora fino al 21 febbraio prossimo anche i Giardini Carducci e il percorso pedonale tra i Giardini del Pincetto e Strada del mercato.

Prorogata fino al 21 febbraio anche la sospensione delle attività di laboratorio nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. (ANSA).