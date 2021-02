Nasce nuovo sportello digitale Sii

(ANSA) - TERNI, 11 FEB - Da lunedì prossimo il Servizio Idrico Integrato di Terni attiverà il servizio digitale "Lo sportello a casa tua": per usufruirne basterà avere un computer con webcam o uno smartphone ed una connessione internet.

Gli utenti avranno la possibilità di svolgere in digitale tutte le operazioni tradizionalmente gestite presso gli sportelli fisici o tramite numero verde, senza alcuna limitazione. Il servizio, su prenotazione, sarà attivo il lunedì dalle 14 alle 16,30, il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle 9 alle 12.

"L'attivazione del nuovo sportello digitale - afferma in una nota il presidente Sii, Carlo Orsini - rappresenta senza dubbio un nuovo importante tassello sul fronte della vicinanza agli utenti ed alle loro esigenze. In questo momento di emergenza sanitaria, poi, lo sportello appare ancora più efficace". Per fissare l'appuntamento sarà necessario compilare il form disponibile nella pagina dedicata al servizio prenotazioni del sito web del Servizio Idrico Integrato, indicando giorno ed orario dell'appuntamento. L'utente, accedendo all'area prenotazioni, potrà scegliere l'opzione 'sportello a casa tua' e, inserendo i propri dati,riceverà una risposta di conferma tramite mail. A seguire, prima dell'appartamento fissato, riceverà sempre all'indirizzo mail registrato in fase di prenotazione, il link della piattaforma Teams attraverso il quale potrà parlare in videochiamata con l'operatore per il servizio o le informazioni richieste. (ANSA).