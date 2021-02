Nuovi picco ricoverati Covid in Umbria, sono 484

(ANSA) - PERUGIA, 07 FEB - Nuovo picco di ricoverati Covid in Umbria, oggi 484, 26 più di ieri, secondo quanto riporta il sito della Regione. I pazienti in terapia intensiva sono 73, più tre.

I nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno sono 382, più 8,8 per cento su ieri, i guariti 177, e tre i morti, 834. Gli attualmente positivi raggiungono quota 6.784, 202 in più di ieri.

Analizzati, sempre nell'ultimo giorno 3.611 tamponi e 4.010 test antigenici. Il tasso di positività totale è del 5 per cento, 10,57 per cento sui soli antigenici (ieri 8,2%). (ANSA).