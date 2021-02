Clarisse Città della Pieve pregano per Mario Draghi

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 03 FEB - Le suore Clarisse del monastero di Santa Lucia di Città della Pieve pregano per Mario Draghi. "Nella messa di oggi - racconta all'ANSA la vicaria, suor Barbara Agnese - abbiamo portato un'intenzione particolare proprio per il presidente Draghi.

Sapevamo che aveva questo importante appuntamento con il Capo dello Stato, Mattarella e quindi lo abbiamo ricordato nella messa".

Quello tra l'ex presidente della Banca centrale europea e le Clarisse è un legame profondo. "Di amicizia e vicinanza nella preghiera", sottolinea la vicaria.

"Quando il presidente Draghi risiede qui a Città della Pieve, spesso viene a pregare nella nostra chiesa accanto al monastero", racconta ancora suor Barbara Agnese.

"Il momento è davvero delicato e capiamo che avrà ripercussioni sull'economia che risentiremo per anni", dice ancora la religiosa. "Il presidente Draghi credo che possa fare bene - aggiunge -, abbiamo fiducia, come credo ce l'abbiamo tanti italiani. Poi lui potrà fare anche per quello che gli permetteranno di fare, è importante che abbia una grande collaborazione". (ANSA).