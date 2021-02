Non emersi contatti estero per umbri con sospetta variante

(ANSA) - PERUGIA, 02 FEB - Non risultano al momento viaggi o contatti con l'estero dei due umbri per i quali si sospetta una variante brasiliana o similare del Sars-Cov-2. È quanto risulta all'ANSA. È comunque in corso la ricostruzione dei loro eventuali contatti.

Si tratta di due uomini del perugino, sugli 80 anni, entrambi affetti da più patologie. Entrambi sono stati ricoverati nell'ospedale del capoluogo umbro dove il più anziano è poi morto.

I medici hanno ipotizzato una possibile variante del virus in base ad alcuni parametri clinici e degli esami di laboratorio. I campioni sono stati poi inviati all'Istituto superiore di sanità per la tipizzazione del genoma. (ANSA).