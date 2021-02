Pallavolo: 3-1 a Sir Perugia; Civitanova vince Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La Lube Civitanova ha vinto la Coppa Italia di pallavolo battendo la Sir Safety Perugia per 3-1 (25-17, 18-25, 25-17, 25-17) nella finale giocata oggi nella Unipol Arena di Bologna. Per la Lube è la settima vittoria nella Coppa nazionale, che aveva conquistato anche l'anno scorso. E va detto anche che quella di oggi è stata la quarta volta consecutiva in cui Civitanova e Perugia si sono affrontate nella finale di Coppa Italia. Nel 2018 e 2019 ha vinto la squadra umbra, poi la Lube. (ANSA).