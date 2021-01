Federfarma, Anci e Federsanità insieme per cittadini

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - Collaborazione tra Federfarma, Anci e Federsanità dell'Umbria per la comunicazione di servizi ai cittadini. Il primo impegno sarà la diffusione della campagna di informazione-promozione sull'accordo sottoscritto da Regione e farmacie pubbliche e private convenzionate per eseguire test antigenici rapidi per il Covid alla popolazione studentesca e al personale docente e non docente delle scuole secondarie di secondo grado.

L'intesa per la collaborazione è stata firmata oggi dalle tre organizzazioni.

"Con questo accordo - hanno spiegato il presidente di Federfarma e di Federsanità, Augusto Luciani e Michele Toniaccini - intendiamo sensibilizzare i cittadini sull'importanza dello screening, come ulteriore strumento a contrasto della diffusione del Covid, ma più in generale diamo vita a una sinergia tesa a far conoscere e ad avvicinare la popolazione a tutti quei servizi per loro essenziali. Intendiamo rafforzare il 'peso' della territorialità nei processi che chiamano in causa i bisogni della collettività, a maggior ragione in un momento così difficile e delicato come quello che stiamo attraversando a causa del proliferare della pandemia".

All'incontro, avvenuto nella sede di Federfarma a Perugia, hanno preso parte anche il segretario e il direttore generale di Federfarma, Gianluca Ceccarelli e Franco Baldelli e il segretario generale di Anci Umbria, nonché direttore di Federsanità Umbria, Silvio Ranieri. (ANSA).